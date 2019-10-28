Рада в середу розгляне законопроект про незаконне збагачення

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За його словами, фракція "Слуга народу", а також "Голос" готові підтримати цей законопроект

У середу, 30 жовтня, Верховна рада може розглянути законопроект №1031 про відповідальність за незаконне збагачення. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, фракція "Слуга народу", а також "Голос" готові підтримати цей законопроект.

"Президент в черговий раз попросив підтримати законопроект про незаконне збагачення №1031, він є в порядку денному. Зараз є фінальна компромісна форма цього законопроекту. Наша фракція готова підтримувати і так само я чув, що "Голос" буде підтримувати, можливо, приєднаються інші фракції. Це складний законопроект. Він займе, можливо, цілий день. Або в середу, напевно..", - сказав Корнієнко

Він також додав, що до законопроекту було подано близько 300 поправок.

Нагадаємо, 11 вересня парламентарі підтримали в першому читанні законопроект №1031. За проект закону тоді проголосували 316 народних депутатів.

Також РБК-Україна писало, що в Раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту про лобізм і публічної адвокації. Очікується, що цей закон дозволить знизити корупцію в Україні.