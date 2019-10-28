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В Раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта о лоббизме

Новости » Политика    28.10.2019 - 17:32
В Раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта о лоббизме
Фото: Андрей Клочко (rada.gov.ua)

Законопроект о лоббизме позволит снизить коррупцию в Украине

Рабочая группа народных депутатов подготовит законопроект о лоббизме и публичной адвокации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook председателя комитета Верховной рады по вопросам государственной власти Андрея Клочко.

Группа подготовит в сжатые сроки законопроект о лоббизме и публичной адвокации.

В Раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта о лоббизме

"Во время круглого стола "Институциализация лоббирования в Украине" договорились о создании рабочей группы, которая подготовит в сжатые сроки законопроект о лоббизме и публичной адвокации", - сообщил Клочко.

По его словам, законопроект о лоббизме позволит снизить коррупцию в Украине.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед нами задачу - снизить уровень коррупции в Украине до минимума, ликвидировать нормы, содержащие коррупциогенные риски. Поскольку лоббирование - это деятельность, которая имеет высокие коррупционные риски, то государство, а также общество должны иметь исчерпывающую информацию, кто, в чьих интересах, и каким образом оказывает влияние на органы государственной власти", - заявил нардеп.

Напомним, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1010 авторства президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции "об обличителях коррупции". За проект во втором чтении проголосовали 252 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раду будет внесен отдельный законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) об уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации обличителями коррупции.

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