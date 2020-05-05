Рада соберется на внеочередное заседание на этой неделе: что рассмотрят нардепы

В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Верховной рады по требованию 157 парламентариев. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что в ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.

"В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция "Европейская солидарность". Повестка дня - законопроекты 3376 и 3380 о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти от COVID-19", - написал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что впервые сессия состоится по требованию оппозиции - из 157 подписей только четыре подписи от фракции "Слуга народа".

Напомним, вчера глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание скорее всего состоится в следующий вторник.

Как писало РБК-Украина ранее, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.

Также сообщалось, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится после 10 мая.