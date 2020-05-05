Рада збереться на позачергове засідання на цьому тижні: що розглянуть нардепи

У четвер, 7 травня, відбудеться позачергове засідання Верховної ради на вимогу 157 парламентаріїв. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що в ході засідання нардепи розглянуть законопроекти про соціальний захист медиків.

"У четвер, 7 травня, відбудеться позачергове засідання Ради на вимогу 157 депутатів. Ініціатором є фракція "Європейська солідарність". Порядок денний - законопроекти 3376 і 3380 про соціальний захист медиків, у тому числі про їх обов'язкове державне страхування на випадок зараження або смерті від COVID-19", - написав Гончаренко.

Депутат підкреслив, що вперше сесія відбудеться на вимогу опозиції - зі 157 підписів тільки чотири підписи від фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, вчора глава Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання швидше за все відбудеться наступного вівторка.

Як писало РБК-Україна раніше, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня.

Також повідомлялося, що наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться після 10 травня.