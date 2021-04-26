Рада соберется на два внеочередных во вторник: Разумков подписал распоряжения

Верховная рада во вторник, 27 апреля, соберется на два внеочередных заседания. Спикер ВР подписал соответствующие распоряжения.
Первое внеочередное запланировано на 16:00.
"В связи с требованием 154 народных депутатов... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
На нем парламентарии рассмотрят проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия СОVID-19 и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВР в этой сфере.
Второе внеочередное заседание состоится сразу после завершения первого. Его созвали по требованию 153 парламентариев.
В повестке дня 13 проектов законов:
Напомним, Разумков ранее утром заявил, что парламент завтра может собраться на два внеочередных заседания.
Как писало РБК-Украина, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на этой неделе.
Так, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что ВРУ продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.