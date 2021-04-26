Рада збереться на два позачергових у вівторок: Разумков підписав розпорядження

Верховна рада у вівторок, 27 квітня, збереться на два позачергові засідання. Спікер ВР підписав відповідні розпорядження.
Перше позачергове заплановане на 16:00.
"У зв’язку з вимогою 154 народних депутатів... скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради України дев’ятого скликання на 16 годину 27 квітня 2021 року", - сказано у повідомленні.
На ньому парламентарі розглянуть проект постанови №5299 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 та забезпечення неухильного виконання рішень ВР у цій сфері.
Друге позачергове засідання відбудеться одразу після завершення першого. Його скликали на вимогу 153 парламентарів.
У порядку денному 13 проектів законів:
Нагадаємо, Разумков раніше вранці заявив, що парламент завтра може зібратися на два позачергових засідання.
Як писало РБК-Україна, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що Верховна рада може провести чотири позачергових засідання на цьому тижні.
Так, раніше перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що ВРУ продовжить роботу в режимі позачергових засідань принаймні до 1 травня.