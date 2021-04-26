Рада завтра проведет два внеочередных заседания: нардепы рассмотрят более десятка вопросов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент завтра может собраться на два внеочередных заседания. Нардепы рассмотрят 14 вопросов.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Обратились и обращаются народные депутаты ... о двух внеочередных заседаниях мы уже можем говорить. Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания. И мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания количеством вопросов 14", - сказал глава Рады.

Спикер ВР обратил внимание, что могут быть также дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям.

"Но на сегодня пока фракции не обращались за подписными листами", - добавил Разумков.