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Рада соберется на четыре внеочередных заседания на следующей неделе: что рассмотрят

Автор: Юлия Струк

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на следующей неделе. Он прогнозирует работу ВР до 21:00 во вторник и четверг.

Об этом парламентарий написал в своем Telegram.

"В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон про землю, а потом внеочередные заседания. В общем, снова вторник и четверг так точно Рада закроется ближе к 21:00. Как минимум, уже известно про 4-е внеочередных заседания на этой неделе", - сообщил депутат.

Глава фракции объяснил, что на вторник и четверг их проведут по повестке от коалиции. По его словам, всего на этих заседаниях могут рассмотреть 31 законопроект.

"Плюс одно внеочередное от оппозиции с постановлением о провале борьбы с COVID. Ну и внеочередное по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине", - добавил Железняк.

Напомним, ранее появилась предварительная повестка дня одного из внеочередных заседаний. В ходе него могут рассмотреть закон президента Владимира Зеленского о "суде в смартфоне".

Как писало РБК-Украина, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на следующей неделе ВР может собраться на два внеочередных заседания - во вторник и четверг.

Так, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.

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