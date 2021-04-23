Рада збереться на чотири позачергових засідання на наступному тижні: що розглянуть

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що Верховна рада може провести чотири позачергових засідання на наступному тижні. Він прогнозує роботу ВР до 21:00 у вівторок і четвер.

"У плані весь тиждень першу половину голосуємо сотні правок до закону про землю, а потім позачергові засідання. Загалом, знову вівторок і четвер так точно Рада закриється ближче до 21:00. Як мінімум, уже відомо про 4-и позачергових засідання на цьому тижні", - повідомив депутат.

Глава фракції пояснив, що на вівторок і четвер їх проведуть по порядку денному від коаліції. За його словами, всього на цих засіданнях можуть розглянути 31 законопроект.

"Плюс одне позачергове від опозиції з постановою про провал боротьби з COVID. Ну і позачергове з кадрових питань і перестановок у Кабміні", - додав Железняк.