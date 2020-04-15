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Рада сможет вынести закон о банках на рассмотрение до 1 мая

Новости » Политика     15.04.2020 - 16:26
Рада сможет вынести закон о банках на рассмотрение до 1 мая
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет начнет рассматривать поправки по сути с 21 апреля

Верховная рада сможет рассмотреть законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности до 1 мая. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава профильного по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцев.

По его словам, комитет начнет по сути рассматривать поправки со следующего вторника, 21 апреля.

"По оптимистическому сценарию рассмотрим законопроект за три дня. То есть, где-то до пятницы (24 апреля, - ред.), возможно раньше. Думаю, да, через неделю, к майским, до 1 мая это может быть вынесено в зал", - заявил Гетманцев.

Напомним, на заседании подкомитета по вопросам банковской деятельности более 16 500 поправок ко второму чтению законопроекта о банках разбили на 63 абзаца, сообщил первый заместитель главы финкомитета Ярослав Железняк.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что для скорейшего рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок Раде надо принять проект закона №1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Отметим, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект о банках, который должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

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