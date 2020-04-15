ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада зможе винести закон про банки на розгляд до 1 травня

Новини » Політика     15.04.2020 - 16:26
Рада зможе винести закон про банки на розгляд до 1 травня
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет почне розглядати правки по суті з 21 квітня

Верховна рада зможе розглянути законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності до 1 травня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова профільного з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев.

За його словами, комітет почне по суті розглядати поправки з наступного вівторка, 21 квітня.

"За оптимістичним сценарієм розглянемо законопроект за три дні. Тобто, десь до п’ятниці (24-го квітня, - ред.), можливо раніше. Думаю, так, через тиждень, до травневих, до 1 травня це може бути винесено в зал", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, на засіданні підкомітету з питань банківської діяльності більше 16 500 поправок до другого читання законопроекту про банки розбили на 63 абзаци, повідомив перший заступник глави фінкомітету Ярослав Железняк.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що для якнайшвидшого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок Раді треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Відзначимо, 31 березня депутати прийняли в першому читанні законопроект про банки, який повинен виключити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.

Застосування програмних РРО для обміну валюти відтермінували до 1 серпня Позачергове засідання Ради: опубліковано порядок денний
Новини України банкиВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся