Президент США Дональд Трамп назвав "дурними людьми" тих, хто критикує його хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Ще він розповів про особливу "хімію" між ним, главою Кремля та лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час тристоронньої зустрічі.

Про це Трамп заявив 20 листопада під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Що Трамп сказав про дружбу з Путіним

Журналісти попросили американського президента прокоментувати критику через те, що він назвав Путіна своїм другом. У відповідь Трамп захистив свої особисті взаємини з російським диктатором і заявив, що вважає їх позитивним фактором.

"У нас дуже чудові стосунки. Це, до речі, позитив. Дурні люди кажуть: "О, це жахливо. Він ладнає з ним". Я ладжу з Росією. Я ладжу з Китаєм. Я ладжу з багатьма людьми. З деякими не ладжу", - сказав президент США.

На пряме запитання, чи вважає він Путіна другом саме для Америки, Трамп відповів, що не може говорити від імені всієї країни. Водночас він наголосив, що особисто має з главою Кремля дуже хороші стосунки.

Трамп розповів про "хімію" з Путіним і Сі Цзіньпіном

Окремо американський президент згадав тристоронню зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном, яка відбулася під час його візиту до Китаю.

Трамп назвав її першою в історії зустріччю лідерів США, Росії та Китаю в такому форматі. За його словами, він їхав на переговори з упевненістю, що зможе знайти спільну мову з обома керівниками та владнати розбіжності.

"Ми змогли їх владнати. А потім я зрозумів, наскільки це було важливо. Це була дивовижна подія. США, РФ та Китай. Між нами була така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили", - заявив Трамп.

Він також переконаний, що хороші особисті контакти з керівниками Росії та Китаю є перевагою для Сполучених Штатів і сприяють безпеці країни.