ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Более 16 тыс. поправок в закон о банках разбили на 63 абзаца, - нардеп

Новости » Политика     14.04.2020 - 17:32
Более 16 тыс. поправок в закон о банках разбили на 63 абзаца, - нардеп
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В подкомитете по банковской деятельности решили, что нет смысла рассматривать более 16 тыс. поправок отдельно

На заседании подкомитета по вопросам банковской деятельности более 16 500 поправок ко второму чтению законопроекта о банках разбили на 63 абзаца. Об этом написал первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании подкомитета рассматривался порядок рассмотрения поправок.

Более 16 тыс. поправок в закон о банках разбили на 63 абзаца, - нардеп

"Сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту о банках 2571-д. Рассматривали только порядок обсуждения законопроекта дальше. Решили, что 16585 правок (последние данные по сводной таблицей) не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу", - сообщил нардеп.

Он отметил, что на рассмотрение будут выноситься отдельные абзацы законопроекта.

"Согласно Регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их. По предварительным подсчетам такая процедура может длиться 21 час. Учитывая, что предварительно комитет назначен на следующий вторник (21/04) в 10:00, то где-то утром в среду из Zoom-а комитета должен пойти белый дым вместе с решением комитета ко второму чтению", - добавил Железняк.

Напомним, глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для скорейшего рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок ВР надо принять проект закона №1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Как писало РБК-Украина, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект о банках, который должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

Комитет Рады рассмотрит результаты доработки проекта нового Трудового кодекса В Раде рассмотрят восстановление прав женщин на заслуженную пенсию
Новости Украины банкиВерховная РадаЯрослав ЖелезнякЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь