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Рада на следующей неделе рассмотрит ветированный Зеленским закон о перезапуске ВККС

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Украина, Четверг 08 июля 2021 17:24
Рада на следующей неделе рассмотрит ветированный Зеленским закон о перезапуске ВККС Фото: Рада рассмотрит ветированный закон о перезапуске ВККС на следующей неделе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада на следующей неделе рассмотрит законопроект №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который ветировал президент Владимир Зеленский. Рассмотрение должно состояться в ходе очередного заседания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На очередном заседании рассмотрим законопроект №3711-д о ВККС, который вернул президент со своими замечаниями, чтобы устранить эту коллизию между правками о роли международных партнеров, чтобы она была определяющая", - отметила парламентарий.

Нардеп добавила, что Рада также рассмотрит законопроект, касающийся Высшего совета правосудия. По ее словам, это тоже очень важный для судебной реформы закон.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики наработает обновленную норму о них.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону.

Так, Рада приняла этот документ во втором чтении в конце июня.

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Владимир Зеленский ВККС Евгения Кравчук Верховная рада
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