Рада на следующей неделе рассмотрит ветированный Зеленским закон о перезапуске ВККС

Верховная рада на следующей неделе рассмотрит законопроект №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который ветировал президент Владимир Зеленский. Рассмотрение должно состояться в ходе очередного заседания.

"На очередном заседании рассмотрим законопроект №3711-д о ВККС, который вернул президент со своими замечаниями, чтобы устранить эту коллизию между правками о роли международных партнеров, чтобы она была определяющая", - отметила парламентарий.

Нардеп добавила, что Рада также рассмотрит законопроект, касающийся Высшего совета правосудия. По ее словам, это тоже очень важный для судебной реформы закон.