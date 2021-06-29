Рада возобновила работу Высшей квалифкомиссии судей: что предусматривает закон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 293 парламентария.

Этот орган необходим для того, чтобы заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационное оценивание судей.

Следует отметить, что законопроект подвергся критике международных партнеров Украины, поскольку он предусматривает назначение членов ВККС действующим составом Высшего совета правосудия.

Документ предусматривает, что на членство в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции. По действующей редакции закона кандидатом в ВККС не может быть любой из экс-членов ВККС, членов Высшего совета юстиции или Высшего совета правосудия. Теперь же запрет не будет касаться всех них.

Однако не могут быть членами ВККС лица, которые были членами комиссии или Высшего совета юстиции до вступления в силу ЗУ "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине" (11 апреля 2014 года).

То есть, в обновленную комиссию сможет претендовать любой член ВККС, ВСЮ или ВСП, который был назначен после этой даты (а это и кадры из последнего состава ведомства).

Высшая квалификационная комиссия будет состоять из 16 членов, 8 из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Полномочным ведомство будет при условии назначения 11 членов.

Членом ВККС сможет быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, соответствующий критериям добропорядочности, профессиональной компетентности, а также по своим моральным качествам способен выполнять полномочия члена ВККС.



Член ВККС должен придерживаться политической нейтральности, не может принадлежать к политическим партиям, профессиональным союзам, участвовать в любой политической деятельности.



Согласно закону, конкурс в состав обновленной ВККС будет теперь состоять из двух этапов: проверки на доброчестность, которую проводит Конкурсная комиссия по вопросам доброчестности, и проверки на компетентность, которую проводит Высший совет правосудия.

Конкурсная комиссия будет обязана отобрать кандидатов по результатам рассмотрения их документов. Далее она должна провести собеседования с ними и определить перечень тех, которые больше всего отвечают критерию доброчестности, из расчета не менее двух кандидатов на каждую вакансию.

Перед проведением собеседования с кандидатами, отобранными КК по вопросам доброчестности, секретариат Высшего совета правосудия проводит спецпроверку в отношении таких кандидатов.

Согласно документу, конкурсная комиссия по результатам проведенной специальной проверки формирует перечень кандидатов, допущенных к собеседованию, и обнародует его на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия.

В законе предусмотрено, что Конкурсная комиссия по вопросам добродетели является вспомогательным органом Высшего совета правосудия для проведения первого этапа конкурса и принятия решения ВСП по вопросам назначения членов ВККС.

Сегодня на заседании парламент проголосовал за решающий голос иностранцев при формировании ВККС. Решение Конкурсной комиссии принимается, если четыре голоса, из которых два - голоса международных экспертов.

Членов КК по вопросам добродетели назначает Высший совет правосудия из числа лиц, предложенных Советом судей Украины, Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины, Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

Первый состав УК по вопросам добродетели формируется из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей, и трех человек из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Объявление о начале первого конкурса на должности членов КК по вопросам доброчестности и информация об условиях проведения конкурса публикуются в газете "Голос Украины" и размещаются на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия в течение 10 дней со дня вступления в силу данного закона.

В случае если международные и иностранные организации в срок не предложили кандидатов в состав или предложили недостаточное количество лиц для формирования полномочного состава КК по вопросам доброчестности, таких лиц предлагают Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины, Национальная академия правовых наук Украины в лице Президиума течение 15 дней.

ВСП назначает членов Конкурсной комиссии по вопросам доброчестности не позднее пяти дней со дня получения от всех субъектов формирования КК. Сама же комиссия начинает свою работу при условии назначения не менее 4 членов.

Кроме того, закон устанавливает общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного суда (для определения количества судей Верховного суда).

Общее же количество судей Верховного суда не должно превышать двухсот.

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