Вето на перезапуск ВККС. Комитет Рады наработает новую норму о международных экспертах

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики наработает обновленную норму о них.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета, нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Бабий.

"Президентское вето на законопроект №3711-д наложен из-за частично конкурирующих между собой правок: №453, предоставляющую международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и предложенную комитетом №409, по которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов", - пояснил парламентарий.

Заседание комитета по наработке обновленной нормы должно произойти в эту пятницу.

"Уже завтра во время следующего заседания комитета по вопросам правовой политики мы с коллегами планируем сформулировать обновленный текст правки. Надеемся, что после этого удастся еще раз рассмотреть законопроект в сессионном зале уже во вторник или среду", - подчеркнул депутат.