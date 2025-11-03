ua en ru
Відстрочка через ЦНАП: скільки українців встигли подати документи за перші два дні

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 21:17
Відстрочка через ЦНАП: скільки українців встигли подати документи за перші два дні Ілюстративне фото: стало відомо, скільки українців встигли подати документи у ЦНАП (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Понад 5 тисяч центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) по всій Україні вже приймають заяви на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

За даними міністерства, лише за перші два дні звернулося понад 24 тисячі військовозобов’язаних українців.

Найактивніше послугою користуються у Вінницькій, Рівненській та Харківській областях. Для прискорення обробки звернень у ЦНАПах збільшили кількість працівників. Середній час опрацювання однієї заяви становить близько 15 хвилин.

У відомстві зазначили, що щодня ЦНАПи надають понад 300 видів послуг, частина з яких доступна онлайн через портал "Дія". Українцям радять перед візитом перевірити у Гіді з державних послуг, чи можна отримати відстрочку дистанційно або автоматично через сервіс "Резерв+".

В Україні нещодавно змінили правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Головна новація - з цього процесу виключено територіальні центри комплектування (ТЦК).

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада ТЦК більше не прийматимуть документи від частини військовозобов’язаних. Тепер представники окремих категорій громадян зможуть подавати заяви на отримання чи продовження відстрочки через ЦНАП або сервіс "Резерв+".

Також РБК-Україна раніше пояснювало, як саме військовозобов’язані можуть перевірити, чи було їхню відстрочку продовжено автоматично. Користувачі застосунку "Резерв+" до кінця жовтня отримають відповідне сповіщення, згідно з яким продовження набуде чинності з 5 листопада.

Керівник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік уточнив, що подання документів через ЦНАП не впливає на чинність уже наданої відстрочки. Тобто, поки її термін не сплив, статус військовозобов’язаного залишається незмінним, а мобілізації в цей період не підлягають.

