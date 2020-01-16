Рада сегодня рассмотрит законопроект о гражданстве

Верховная рада сегодня рассмотрит законопроекты о гражданстве и легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы проголосуют за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также о внесении изменений в госбюджет 2020.

Парламентарии проголосуют за включение в повестку дня законопроекта 2590 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Также Рада рассмотрит законопроекты о финансовом лизинге, о разведке, о деятельности Службы внешней разведки Украины.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года.

Также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

РБК-Украина писало, что спикер Совета Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.