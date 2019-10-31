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Пристайко рассказал о концепциях двойного гражданства в Украине

Новости » Политика     31.10.2019 - 20:50
Пристайко рассказал о концепциях двойного гражданства в Украине
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По его словам, одна из концепций - двойное гражданство при двусторонних отношениях со страной

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас разрабатывается несколько концепций для введения двойного гражданства в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пристайко ТСН.uа.

По его словам, одна из концепций - двойное гражданство при двусторонних отношениях со страной.

"Я бы сказал, что сейчас происходят наработки концепции. Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе. Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет браться во внимание. Есть целый ряд концепций, которые мы сейчас прорабатываем. Не забудьте, что к этому процессу привлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД", - заявил министр.

Также он отметил, что есть очень много институтов, которые должны высказаться об идеи двойного гражданства.

"Происходят дискуссии между ними, и я думаю дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать наши наработки дальше к депутатам", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства. По его словам, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.

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