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В МИД назвали сроки принятия закона о двойном гражданстве

Новости » Политика     15.11.2019 - 11:52
В МИД назвали сроки принятия закона о двойном гражданстве
Фото: Василий Боднар (mfa.gov.ua)

МИД рассчитывает, что закон о двойном гражданстве могут принять до конца года

Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, на сегодняшний день законопроект готовится, и МИД работает над тем, чтобы до конца года был закон или, как минимум, законопроект.

"Все зависит от того, насколько быстро все будет обработано, поскольку закон комплексный - это закон об изменениях в законы. Потому что нужно включать изменения в некоторые законодательные акты, которые уже действуют, и менять некоторые положения. Это будет касаться не только самого вопроса о двойном гражданстве, но и некоторых других. Предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. То есть, работа продолжается как раз по поручению президента", - отметил Боднар.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

Ранее также спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

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