Кулеба: украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства

Фото: Дмитрий Кулеба (facebook.com Roman Vybranovskyy)

По словам Дмитрия Кулубы, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства. Об этом он сказал в комментарии ZN.UA.

По словам Кулебы, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры. Кулеба аргументировал необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства рядом причин, подчеркнув, что высказывает личное мнение, а не всего правительства.

"Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - считает вице-премьер.

Он полагает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь со своей родиной.

Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради спокойного перемещения в Евросоюзе. По большому счету, как считает вице-премьер, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.

В то же время, Кулеба категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго. По его словам, право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору.

Напомним, в Кабинете министров Украины есть несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства, а Министерство иностранных дел (МИД) сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.

Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.