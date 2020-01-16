Рада сьогодні розгляне законопроект про громадянство

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також Рада розгляне законопроекти про фінансовий лізинг, про розвідку, про діяльність Служби зовнішньої розвідки України

Верховна рада сьогодні розгляне законопроекти про громадянство та легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, а також про внесення змін до держбюджету 2020.

Парламентарі проголосують за включення до порядку денного законопроект 2590 про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства. Також Рада розгляне законопроекти про фінансовий лізинг, про розвідку, про діяльність Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар раніше заявив, що закон про подвійне громадянство можуть прийняти до кінця 2019 року.

Також віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

РБК-Україна писало, що спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.