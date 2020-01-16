ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада сьогодні розгляне законопроект про громадянство

Новини » Політика     16.01.2020 - 08:47
Рада сьогодні розгляне законопроект про громадянство
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також Рада розгляне законопроекти про фінансовий лізинг, про розвідку, про діяльність Служби зовнішньої розвідки України

Верховна рада сьогодні розгляне законопроекти про громадянство та легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, а також про внесення змін до держбюджету 2020.

Парламентарі проголосують за включення до порядку денного законопроект 2590 про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства. Також Рада розгляне законопроекти про фінансовий лізинг, про розвідку, про діяльність Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар раніше заявив, що закон про подвійне громадянство можуть прийняти до кінця 2019 року.

Також віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

РБК-Україна писало, що спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

Закон про відкриття ринку землі Рада може розглянути у лютому Комітет ВР виявив ознаки корупції у проекті змін до Регламенту
Новини України гражданствоВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся