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Рада сегодня рассмотрит отмену закона об импичменте президента

Новости » Политика    18.09.2019 - 09:10
Рада сегодня рассмотрит отмену закона об импичменте президента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, сегодня Рада рассмотрит законопроект о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде"

Верховная рада сегодня рассмотрит проект постановления об отмене законопроекта президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Кроме того, сегодня парламентарии рассмотрят законопроекты о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес.

Вместе с тем, Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений к некоторым законам Украины в сфере использования ядерной энергии.

Напомним, 10 сентября депутаты приняли законопроект об импичменте президента за основу 337-ю голосами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать за закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и требовали не ставить документ на голосование.

Решение таки было принято и законопроект поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, 29 августа законопроект Зеленского был опубликован на сайте парламента. Так, закон был определенный президентом как неотложный.

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