ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада сьогодні розгляне скасування закону про імпічмент президента

Новини » Політика    18.09.2019 - 09:10
Рада сьогодні розгляне скасування закону про імпічмент президента
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, сьогодні Рада розгляне законопроект про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд"

Верховна рада сьогодні розгляне проекту постанову про скасування законопроекту президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Про це йдеться у повістці дня Ради.

Крім того, сьогодні парламентарі розглянуть законопроекти про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес.

Разом з тим, Рада розгляне проект закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії.

Нагадаємо, 10 вересня депутати прийняли законопроект про імпічмент президента за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Рішення таки було прийнято і законопроект підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, 29 серпня законопроект Зеленського був опублікований на сайті парламенту. Так, закон був визначений президентом як невідкладний.

Закон про запобігання руйнуванню доріг передали на підпис Зеленському Скасування закону про імпічмент президента винесуть на голосування у Раду
Новини України Верховна Радаімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся