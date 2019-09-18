Рада сьогодні розгляне скасування закону про імпічмент президента

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, сьогодні Рада розгляне законопроект про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд"

Верховна рада сьогодні розгляне проекту постанову про скасування законопроекту президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Про це йдеться у повістці дня Ради.

Крім того, сьогодні парламентарі розглянуть законопроекти про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес.

Разом з тим, Рада розгляне проект закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії.

Нагадаємо, 10 вересня депутати прийняли законопроект про імпічмент президента за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Рішення таки було прийнято і законопроект підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, 29 серпня законопроект Зеленського був опублікований на сайті парламенту. Так, закон був визначений президентом як невідкладний.