Рада сделала шаг к созданию государственного "почтового" банка

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи". За документ проголосовали 232 нардепа.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документом, в частности, вводится система почтовых счетов, вводится термин "почтовый счет", определяется перечень финансовых услуг, который сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта", среди которых:

открытие и ведение почтовых счетов,

проведение расчетных банковских операций,

выпуск и обслуживание платежных карт,

привлечение средств физических и юридических лиц.

Напомним, ранее Национальный банк Украины выступил против предложения народных депутатов разрешить государственной "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Такая инициатива предусмотрена законопроектами №2788-д и №2788.

Как писало РБК-Украина, тарифы АО "Укрпочта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года выросли на 10-12,5%.

Отметим также, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года.