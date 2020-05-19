Рада зробила крок до створення державного "поштового" банку

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку". За документ проголосували 232 нардепи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом, зокрема, запроваджується система поштових рахунків, вводиться термін "поштовий рахунок", визначається перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ "Укрпошта", серед яких:

відкриття та ведення поштових рахунків,

проведення розрахункових банківських операцій,

випуск та обслуговування платіжних карток,

залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше Національний банк України виступив проти пропозиції народних депутатів дозволити державній "Укрпошті" надавати банківські послуги. Така ініціатива передбачена законопроектами №2788-д і №2788.

Як писало РБК-Україна, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%.

Відзначимо також, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні налічувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася у порівнянні з початком року.