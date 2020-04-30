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НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

Новости » Экономика     30.04.2020 - 14:45
НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений
Фото: отделение банка (пресс-служба НБУ)

Отделения сокращают в основном два крупнейших банка

По состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению началом года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилось на 118 с 8002 до 7884 отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2271) и "ПриватБанке" (1891). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом "Райффайзен Банк Аваль" (479) и "УкрСиббанк" (283). Замыкает пятерку государственный "Укргазбанк" (257).

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

Отметим, по данным НБУ в середине апреля в условиях карантина продолжали работать в штатном режиме около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов. При этом приостановлена работа отделений, в которых нет посетителей, и тех, которые находятся в недоступных зданиях.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

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