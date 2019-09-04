Тарифы "Укрпошты" вырастут на 15-20%

Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

Решение о повышении тарифов подтвердил директор "Укрпошты"

Тарифы на услуги АО "Укрпошта" с 1 января 2020 года вырастут на 15-20%. Об этом написал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

При этом Смелянский отметил, что решение НКРСИ еще должно быть зарегистрировано в Министерстве юстиции.

Накануне, 3 сентября, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение утвердить предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи на период с 1 января 2020 года. По данным ведомства, это решение будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом НКРСИ не обнародовала новые тарифы "Укрпочты".

Как сообщало РБК-Украина, Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказ об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту" с 1 января 2020 года. Согласно проекту документа, тариф увеличится в среднем на 12-15%.

Напомним, АО "Укрпочта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги. В частности, тарифы на пересылку почтовых отправлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.