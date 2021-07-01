Рада сделала шаг к ликвидации ГАСИ

"За" проголосовали 309 парламентариев.

Закон предусматривает внесение проектной документации на строительство объекта и сведений о ней в Реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В документе прописана автоматическая проверка проектной документации на строительство объекта и сведений о ней на их полноту, соответствие формату, логичность и достоверность программными средствами Единой е-системы в сфере строительства.

Расширяется перечень информации, которую проверяют при экспертизе проектной документации на строительство объекта. Дополнительно будут проверять соответствие намерений застройки целевому назначению земельного участка; наличие/отсутствие у объекта статуса памятника культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия.

Согласно проекту, экспертные организации, которые будут проводить экспертизу проектной документации на строительство объекта, подлежат регистрации и обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.

В законе прописано, что принятие в эксплуатацию законченных объектов строительства будет осуществляться путем внесения об этом записи в Реестр строительной деятельности. Это будет происходить автоматически программными средствами электронной системы или государственным регистратором в сфере градостроительной деятельности.

Значительно расширяется перечень административных услуг, связанный с получением права на выполнение подготовительных и строительных работ и принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов, предоставляемых автоматически с использованием электронной системы.

Отменяются разрешения для получения права на строительство и принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Полномочия по госрегистрации в сфере градостроительной деятельности возлагают на:

нотариусов;

должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, на которых возложены полномочия госрегистратора прав на недвижимое имущество;

должностных лиц Госинспекции архитектуры и градостроительства - по объектам, на которые распространяется действие ЗУ "О государственной тайне", а также по регистрационным действиям, по которым принято решение по результатам административного обжалования.

Разграничиваются полномочия органов градостроительного контроля и градостроительного надзора.

Проект предлагает принцип альтернативности выбора, по которому заказчик строительства по ряду объектов строительства вправе сам выбирать орган градостроительного контроля.

Функции по государственному градостроительному надзору будет выполнять Минрегионстрой.

Для предотвращения самопроизвольного строительства исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов по вопросам градостроительного контроля будут осуществлять мониторинг.

Определяются права и обязанности основных участников строительства.

Закон расширяет перечень информации, которая накапливается в Реестре строительной деятельности, а также расширяется перечень документов и действий, которые создаются и совершаются с использованием такого реестра. В частности, в Реестр строительной деятельности будут вносить сведения о градостроительном контроле.