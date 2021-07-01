Рада зробила крок до ліквідації ДАБІ

Верховна рада зробила крок до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5655.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 309 парламентарів.
Закон передбачає внесення проектної документації на будівництва об’єкта та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
У документі прописана автоматична перевірка проектної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність програмними засобами Єдиної е-системи у сфері будівництва.
Розширюється перелік інформації, яку перевіряють під час експертизи проектної документації на будівництво об’єкта. Додатково будуть перевіряти відповідність намірів забудови цільовому призначенню земельної ділянки; наявність/відсутність у об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.
Згідно з проектом, експертні організації, які здійснюватимуть експертизу проектної документації на будівництво об’єкта, підлягатимуть реєстрації та обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності.
У законі прописано, що прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва буде здійснюватися через внесення про це запису до Реєстру будівельної діяльності. Це відбуватиметься автоматично програмними засобами електронної системи чи державним реєстратором у сфері містобудівної діяльності.
Значно розширюється перелік адміністративних послуг, пов’язаний з отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які надаються автоматично з використанням електронної системи.
Скасовуються дозволи для отримання права на будівництво та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Повноваження з держреєстрації у сфері містобудівної діяльності покладають на:
Розмежовуються повноваження органів містобудівного контролю та містобудівного нагляду.
Проект пропонує принцип альтернативності вибору, за яким замовник будівництва щодо низки об’єктів будівництва вправі сам обирати орган з містобудівного контролю.
Функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме Мінрегіонбуд.
Для запобігання самочинному будівництву виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань містобудівного контролю будуть здійснювати моніторинг.
Визначаються права та обов’язки основних учасників будівництва.
Закон розширює перелік інформації, яка накопичується у Реєстрі будівельної діяльності, а також розширюється перелік документів та дій, які створюються та вчиняються з використанням такого реєстру. Зокрема, у Реєстр будівельної діяльності будуть вносити відомості про містобудівний контроль.
Нагадаємо, на початку травня у Раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію ДАБІ на базі комітету з питань організації державної влади.
Так, у кінці квітня була презентована концепція документа.
В інтерв'ю РБК-Україна Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.