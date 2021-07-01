Рада зробила крок до ліквідації ДАБІ

"За" проголосували 309 парламентарів.

Закон передбачає внесення проектної документації на будівництва об’єкта та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У документі прописана автоматична перевірка проектної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність програмними засобами Єдиної е-системи у сфері будівництва.

Розширюється перелік інформації, яку перевіряють під час експертизи проектної документації на будівництво об’єкта. Додатково будуть перевіряти відповідність намірів забудови цільовому призначенню земельної ділянки; наявність/відсутність у об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Згідно з проектом, експертні організації, які здійснюватимуть експертизу проектної документації на будівництво об’єкта, підлягатимуть реєстрації та обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності.

У законі прописано, що прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва буде здійснюватися через внесення про це запису до Реєстру будівельної діяльності. Це відбуватиметься автоматично програмними засобами електронної системи чи державним реєстратором у сфері містобудівної діяльності.

Значно розширюється перелік адміністративних послуг, пов’язаний з отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які надаються автоматично з використанням електронної системи.

Скасовуються дозволи для отримання права на будівництво та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Повноваження з держреєстрації у сфері містобудівної діяльності покладають на:

нотаріусів;

посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, на яких покладено повноваження держреєстратора речових прав на нерухоме майно;

посадових осіб Держінспекції архітектури та містобудування - щодо об’єктів, на які поширюється дія ЗУ "Про державну таємницю", а також щодо реєстраційних дій, з яких прийнято рішення за наслідками адміністративного оскарження.

Розмежовуються повноваження органів містобудівного контролю та містобудівного нагляду.

Проект пропонує принцип альтернативності вибору, за яким замовник будівництва щодо низки об’єктів будівництва вправі сам обирати орган з містобудівного контролю.

Функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме Мінрегіонбуд.

Для запобігання самочинному будівництву виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань містобудівного контролю будуть здійснювати моніторинг.

Визначаються права та обов’язки основних учасників будівництва.

Закон розширює перелік інформації, яка накопичується у Реєстрі будівельної діяльності, а також розширюється перелік документів та дій, які створюються та вчиняються з використанням такого реєстру. Зокрема, у Реєстр будівельної діяльності будуть вносити відомості про містобудівний контроль.