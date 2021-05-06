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В Раде создали группу для доработки законопроекта о ликвидации ГАСИ

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 12:22
В Раде создали группу для доработки законопроекта о ликвидации ГАСИ Фото: в Раде создают рабочую группу для доработки закона о ликвидации ГАСИ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Ее создали на базе комитета по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Комитету было рекомендовано создать рабочую группу по доработке проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", - говорится в сообщении.

Руководителем рабочей группы назначена замглавы комитета Елена Шуляк.

Кроме того, Министерству развития общин и территорий предложили присоединиться к обсуждению и доработке данного проекта закона в рамках деятельности созданной рабочей группы.

Напомним, в конце апреля была презентована концепция документа. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что законопроект о ликвидации ГАСИ зарегистрируют в ВР в мае.

Как писало РБК-Украина, 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о ликвидации ГАСИ должен быть представлен на рассмотрение в парламент.

В интервью РБК-Украина Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.

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