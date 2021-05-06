В Раде создали группу для доработки законопроекта о ликвидации ГАСИ
В Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Ее создали на базе комитета по вопросам организации государственной власти.
"Комитету было рекомендовано создать рабочую группу по доработке проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", - говорится в сообщении.
Руководителем рабочей группы назначена замглавы комитета Елена Шуляк.
Кроме того, Министерству развития общин и территорий предложили присоединиться к обсуждению и доработке данного проекта закона в рамках деятельности созданной рабочей группы.
Напомним, в конце апреля была презентована концепция документа. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что законопроект о ликвидации ГАСИ зарегистрируют в ВР в мае.
Как писало РБК-Украина, 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о ликвидации ГАСИ должен быть представлен на рассмотрение в парламент.
В интервью РБК-Украина Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.