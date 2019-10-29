Рада сделала первый шаг к введению уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Верховная рада Украины планирует предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли за основу, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 287 нардепов.

Отметим, автор проекта - первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

В частности, документом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосование).

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Напомним, данный закон внесли в Раду в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".

Как писало РБК-Украина, спикер Рады Дмитрий Разумков в понедельник анонсировал, что на этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект о наказании за "кнопкодавство".