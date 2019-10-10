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Раде рекомендуют предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Новости » Политика    10.10.2019 - 17:09
Раде рекомендуют предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство"
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответсвующий законопроект рекомендуют одобрить за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Так, члены комитета на заседании 9 октября рассмотрели соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины".

"Члены комитета рекомендуют Верховной раде принять в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" (№2148)", - сказано в сообщении.

В частности, документом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).

Напомним, в конце сентября данный законопроект внесли в Верховную раду. Автор проекта - первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября в Раде девятого созыва зафиксировали первый случай неперсонального голосования. На "кнопкодавстве" поймали внефракционного нардепа, самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева во время голосования за законопроект об импичменте президента.

Кроме того, парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства главы государства Владимира Зеленского о лишении депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Соответствующий проект уже поступил на рассмотрение в КСУ.

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