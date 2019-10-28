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Рада рассмотрит законопроект о наказании за "кнопкодавство" на этой неделе

Новости » Политика    28.10.2019 - 11:29
Рада рассмотрит законопроект о наказании за "кнопкодавство" на этой неделе
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На этой неделе Рада рассмотрит также законопроект о деофшоризации

На этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект о наказании за "кнопкодавство", а также законопроект о деофшоризации. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

ВР рассмотрит и законопроекты о социальных гарантиях и статусе бойцов добровольческих батальонов.

"На этой неделе в повестке дня будут рассматриваться важные законопроекты. Это законопроекты о социальных гарантиях и статусе бойцов добровольческих батальонов. Закон о наказании за "кнопкодавство", - заявил Разумков.

По его словам, также на этой неделе будет рассматриваться законопроект о деофшоризации.

"Там два закона фактически будут рассматриваться: 1209 и 1210. Я надеюсь, что хватит времени подойти к ним и принять", - добавил он.

Отметим, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство". Так, члены комитета на заседании 9 октября рассмотрели соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины".

В частности, документом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 51000 до 85000 гривен.

Напомним, в конце сентября данный законопроект внесли в Верховную раду. Его автор - первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября в Раде девятого созыва зафиксировали первый случай неперсонального голосования. На "кнопкодавстве" поймали внефракционного нардепа, самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева во время голосования за законопроект об импичменте президента.

Кроме того, на рассмотрение в Конституционный суд Украины парламент направил законопроект №1027 о лишении депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство" авторства главы государства Владимира Зеленского. Проект уже поступил на рассмотрение в КСУ.

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