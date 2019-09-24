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В Раде предлагают предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Новости » Политика    24.09.2019 - 17:30
В Раде предлагают предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство"
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

За "кнопкодавство" предлагают наказывать штрафами в размере до 85 тысяч гривен

Верховной раде Украины предлагают предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" был зарегистрирован на сайте парламента.

Отметим, автор проекта - первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

В частности, документом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосование).

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).

В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Напомним, в начале сентября во фракции "Слуга народа" анонсировали заседание, на котором планировалось рассмотреть "кнопкодавство" нардепов от политсилы.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября в Раде нового созыва зафиксировали первый случай неперсонального голосования. На "кнопкодавстве" поймали внефракционного нардепа, самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева во время голосования за законопроект об импичменте президента. Также активисты предположили, что Ковалев голосовал вместо еще одного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова.

Добавим также, парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Соответствующий проект уже поступил на рассмотрение в КСУ.

Опубликован закон, направленный на предотвращение разрушения дорог Зеленский ветировал закон об импичменте, принятый Радой 8 созыва
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