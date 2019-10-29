Рада сегодня рассмотрит законы о статусе добровольцев и наказании за "кнопкодавство"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада рассмотрит два законопроекта о статусе добровольцев

Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроекты о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО и относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта №2045 и альтернативного №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

Кроме того, парламентарии в первом чтении рассмотрят законопроект первого заместителя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Напомним, вчера в Офисе президента представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты обсудили законопроект № 2045-1 относительно предоставления статуса и социальных гарантий добровольцам - участникам АТО и ООС. Президент определил этот законопроект для рассмотрения Радой как неотложный.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что должны быть подготовлены изменения в закон "О статусе ветеранов войны и их социальной защите".

РБК-Украина писало, что Зеленский в Золотом заявил, что Украина должна искать пути и работать для завершения войны на Донбассе.