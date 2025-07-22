Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП: що відомо

Верховна Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП. Антикорупційні органи виступають проти такого рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Йдеться про законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального кодексу. Сьогодні, 23 липня, парламент його розгляне у другому читанні з комітетськими пропозиціями.
До законопроєкту хочуть включити правки, які обмежать повноваження НАБУ та САП і передадуть їх генпрокурору.
Зокрема, генпрокурора хочуть наділити повноваженнями:
Також нардепи запропонували правки, які обмежать діяльність САП, а саме:
У НАБУ пояснили, що у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури.
"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора у НАБУ заявили, що Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
Також СБУ та Офіс генпрокурора проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
Тим часом у СБУ заявили про комплексну перевірки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У відомстві наголосили, що не отримували доступу до секретної інформації.
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