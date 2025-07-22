Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП: что известно

Речь идет о законопроекте №12414 об изменениях в Уголовный кодекс. Сегодня, 23 июля, парламент его рассмотрит во втором чтении с комитетскими предложениями.

В законопроект хотят включить правки, которые ограничат полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору.

В частности, генпрокурора хотят наделить полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в отношении топ-чиновников.

Также нардепы предложили правки, которые ограничат деятельность САП, а именно:

прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Позиция НАБУ и САП

В НАБУ объяснили, что в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры.

"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорится в сообщении.