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Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП: что известно

Иллюстративное фото: Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Антикоррупционные органы выступают против такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Речь идет о законопроекте №12414 об изменениях в Уголовный кодекс. Сегодня, 23 июля, парламент его рассмотрит во втором чтении с комитетскими предложениями.

В законопроект хотят включить правки, которые ограничат полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору.

В частности, генпрокурора хотят наделить полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению в отношении топ-чиновников.

Также нардепы предложили правки, которые ограничат деятельность САП, а именно:

  • прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ;
  • руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
  • руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Позиция НАБУ и САП

В НАБУ объяснили, что в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры.

"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорится в сообщении.

 

 

Обыски в НАБУ и САП

Напомним, вчера в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

Также СБУ и Офис генпрокурора проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Между тем в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.

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