Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП: что известно

Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Антикоррупционные органы выступают против такого решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Речь идет о законопроекте №12414 об изменениях в Уголовный кодекс. Сегодня, 23 июля, парламент его рассмотрит во втором чтении с комитетскими предложениями.
В законопроект хотят включить правки, которые ограничат полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору.
В частности, генпрокурора хотят наделить полномочиями:
Также нардепы предложили правки, которые ограничат деятельность САП, а именно:
В НАБУ объяснили, что в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры.
"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.
Также СБУ и Офис генпрокурора проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Между тем в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.
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