В Ровно владельцы "евроблях" блокировали таможню, произошла потасовка с полицией

Фото: протест водителей авто на еврономерах (facebook.com/igor.zinkevych)

Около 60 человек протестовали против увеличения таможенных платежей

Работу Ровенской таможни заблокировали более 60 водителей, которые протестуют против стоимости растаможки автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Рівне.

В частности, около 60 человек протестовали против увеличения таможенных платежей. Также отмечается, что на место приехали три экипажа патрульной полиции.

Во время акции между сотрудниками полиции и митингующими произошла потасовка. Руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик.

Сутичка на Млинівській UPD. 11:25: Останніх 20 хвилин протестувальники обговорюють зміну тарифу розмитнкння автівок із в.о. керівника митниці Івановим Іваном. Паралельно пікетувальники ходили по пішохідному переході, таким чином блокували проїзд авто. Пропускали лише швидку допомогу. ________ UPD. 11:03: В'їзд на територію зони митного контролю розблокували. ________ Сутичка на Млинівській між мітингувальниками та патрульною поліцією. Керівник патрульної поліції Сергій Мерчук розпилив газовий балончик. Проїжджа частина була тимчасово заблокована. На вулиці Млинівська обласного центру поблизу посту митниці №2 зібралися близько 50-60-ти чоловік, це водії, підприємці з Дубенського, Радивилівського районів. Зокрема, серед них чоловіки, які займаються перегоном автомобілів з-закордону на продаж. Вони заблокували в'їзд на територію зони митного контролю трьома автомобілями, ставши посеред дороги. На місце приїхали три екіпажі патрульної поліції Рівненщини, з ними є також керівник патрульної поліції Сергій Мерчук. Правоохоронці з'ясовують власників автомобілів, які заблокували в'їзд на територія митного контролю. Чоловіки, які заблокували дорогу, попередньо кажуть, що вони очікують в.о. керівника митниці Івана Іванова. Опубліковано UA: Рівне Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Напомним, 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о "евробляхах" - №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины". В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.

Полиция сможет останавливать автомобили с иностранной регистрацией для проверки условий их ввоза в Украину через 180 дней после вступления в силу закона о растаможке "евроблях"