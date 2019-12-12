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Нардепы разблокировали подписание закона о регулировании цен на рынке электроэнергии

Новости » Энергетика     12.12.2019 - 11:51
Нардепы разблокировали подписание закона о регулировании цен на рынке электроэнергии
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Регулятору дадут право устанавливать предельные цены

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №2233, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы не поддержали проект постановления №2233/П "Об отмене решения Верховной рады от 04.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта закона Украины о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии". За него проголосовали лишь 47 нардепов.

Теперь закон могут подписать глава Верховной рады Дмитрий Разумков и глава государства Владимир Зеленский.

В частности, документ для предотвращения неконтролируемого роста цен на электроэнергию предусматривает предоставить право регулятору устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.

Законом также запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет министров имеет право отменять запрет, установленный абзацем первым настоящей части, определив срок возобновления действия такого запрета.

Напомним, парламент одобрил закон во втором чтении 4 декабря, за него проголосовали 274 нардепа. При этом за основу Верховная рада одобрила законопроект 12 ноября. Соответствующее решение поддержали 295 нардепов.

Как писало РБК-Украина, глава подкомитета по вопросам газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин заявил, что законопроект о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" является критически важным из-за сегодняшней ситуации с рынком в Украине.

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