Нардепи розблокували підписання закону про регулювання цін на ринку електричної енергії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Регулятору дадуть право встановлювати граничні ціни

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №2233, який передбачає можливість тимчасового регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи не підтримали проект постанови №2233/П "Про скасування рішення Верховної ради від 04.12.2019 року про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проекту закону України про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії". За нього проголосували лише 47 нардепів.

Тепер закон можуть підписати глава Верховної ради Дмитро Разумков і глава держави Володимир Зеленський.

Зокрема, документ для запобігання неконтрольованого зростання цін на електроенергію передбачає надати право регулятору встановлювати граничні ціни на ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку і балансуючого ринку для кожної торгової зони.

Законом також забороняється продаж та/або поставки електроенергії, що імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобового ринку. Щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України Кабінет міністрів має право скасовувати заборону, встановлена ​​абзацом першим цієї частини, визначивши термін відновлення дії такої заборони.

Нагадаємо, парламент схвалив закон в другому читанні 4 грудня, за нього проголосували 274 нардепа. При цьому за основу Верховна рада схвалила законопроект 12 листопада. Відповідне рішення підтримали 295 нардепів.

Як писало РБК-Україна, глава підкомітету з питань газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин заявив, що законопроект про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" є критично важливим з огляду на сьогоднішню ситуацію з ринком в Україні.