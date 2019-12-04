В Раде объяснили важность изменений в законе о рынке электроэнергии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Изменения предоставят возможность НКРЭКУ установить прайс-кэпы по реализации электроэнергии

Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" критически важный из-за сегодняшней ситуации с рынком в Украине. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам законопроект предоставит возможность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установить прайс-кэпы по реализации э/э.

"Законопроект 2233 является важным в том контексте, что он предоставит право регулятору - НКРЭКУ, установить так называемые прайс-кэпы по реализации электроэнергии. Соответственно, это означает, что регулятор будет иметь рычаги влияния на рынок и будет иметь возможность реагировать на завышенные цены на электроэнергию", - пояснил Жупанин.

Нардеп отметил, что не все стороны являются заинтересованными в принятии законопректа.

"Надо понимать, что этот законопроект предлагался Министерством энергетики. Он ими (министерством - ред.) объяснялся как критический с точки зрения нынешней ситуации на рынке электроэнергии Украины, а рынок действует недавно. Рынок действует лишь с 1 июля 2019 года", - добавил он.

Напомним, что сегодня парламент рассмотрит во втором чтении закон "О рынке электроэнергии". Ожидается, что докладывать по этому закону будет председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Добавим, что закон №2233 "О рынке электроэнергии" был рассмотрен комитетом Верховной рады по вопросам энергетики на заседание 29 ноября. А 12 ноября законопроект был принят за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению.