Верховная рада разблокировала подписание закона об онлайн-торгах землей. Речь идет о законопроекте №2195.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
В парламент внесли семь проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект, однако народные депутаты не поддержали ни один из них.
Таким образом закон теперь может подписать глава парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, в понедельник во фракции "Слуга народа" анонсировали, что разблокируют подписание документа.
Так, в середине мая Рада приняла еще один законопроект для завершения земельной реформы, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.
Как писало РБК-Украина, ранее вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.
Так, 28 апреля ВР приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками "Ганьба".