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Рада разблокировала подписание закона об онлайн-торгах землей

Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала подписание закона об онлайн-торгах землей. Речь идет о законопроекте №2195.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В парламент внесли семь проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект, однако народные депутаты не поддержали ни один из них.

Таким образом закон теперь может подписать глава парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, в понедельник во фракции "Слуга народа" анонсировали, что разблокируют подписание документа.

Так, в середине мая Рада приняла еще один законопроект для завершения земельной реформы, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Как писало РБК-Украина, ранее вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Так, 28 апреля ВР приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками "Ганьба".

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