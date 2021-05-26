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Завершение земельной реформы: закон о передаче земель ОТО завтра вступит в силу

Новина українською →
Украина, Среда 26 мая 2021 12:17
Завершение земельной реформы: закон о передаче земель ОТО завтра вступит в силу Фото: закон о передаче земель ОТО завтра вступит в силу (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Завтра вступит в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу на следующий день после обнародования, однако ряд его норм введут в действие спустя три, шесть месяцев и год после опубликования.

Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов передаются в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Органы местного самоуправления получили полномочия по изменению целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

То есть общины будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты.

Изменение целевого назначения осуществляется по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.

Отказ Совета министров Автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставление ходатайства без рассмотрения разрешили обжаловать в суде.

В Главном юридическом управлении ВР подчеркивали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков. Отмечалось, что это фактически приводят к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность "de facto" землю "сельскохозяйственного назначения".

Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, 28 апреля Верховная рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении. Принятие документа в зале сопровождалось криками "Ганьба". Рада начала его рассмотрение 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

Так, в середине ноября прошлого года ВР одобрила этот закон за основу.

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