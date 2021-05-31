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Рада на этой неделе разблокирует закон об онлайн-торгах землей

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 14:14
Рада на этой неделе разблокирует закон об онлайн-торгах землей Фото: ВР разблокирует подписание закона об онлайн-торгах землей на этой неделе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада на этой неделе разблокирует закон об онлайн-торгах землей. Речь идет о законопроекте №2195.

Об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время согласительного совета ВР.

"Мы разблокируем закон о земельных аукционах прозрачных, который является третьим и важным в завершении земельной реформы. И с 1 июля люди смогут полностью пользоваться этой реформой. И мы покажем, я думаю, за короткий срок эффекты от нее", - отметил парламентарий.

Напомним, в середине мая Рада приняла еще один законопроект для завершения земельной реформы, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Как писало РБК-Украина, ранее вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Так, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками "Ганьба". Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

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