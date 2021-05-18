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Рада разрешила онлайн-торги государственной землей

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Украина, Вторник 18 мая 2021 14:32
Рада разрешила онлайн-торги государственной землей Фото: Рада приняла закон об онлайн-торгах государственной землей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила еще один законопроект для завершения земельной реформы - №2195. Он разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Ко второму чтению законопроекта подали 776 правок. За документ проголосовали 272 парламентария.

Согласно закону, торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лотах будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.

Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.

Ранее парламент одобрил во втором чтении законопроект №2194. Он разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована, и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

В начале февраля комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять проект закона №2195 во втором чтении.

Отметим, в первом чтении этот закон нардепы приняли в ноябре 2019 года.

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