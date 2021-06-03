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Рада розблокувала підписання закону про онлайн-торги землею

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання закону про онлайн-торги землею. Йдеться про законопроект №2195.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До парламенту внесли сім проектів постанов про скасування результатів голосування за законопроект, проте народні депутати не підтримали жоден з них.

Таким чином закон тепер може підписати голова парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, в понеділок у фракції "Слуга народу" анонсували, що розблокують підписання документа.

Так, у середині травня Рада прийняла ще один законопроект для завершення земельної реформи, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Як писало РБК-Україна, раніше набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Так, 28 квітня ВР прийняла відповідний проект закону в другому читанні, голосування за закон у залі супроводжувалося криками "Ганьба".

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