Верховна рада розблокувала підписання закону про онлайн-торги землею. Йдеться про законопроект №2195.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До парламенту внесли сім проектів постанов про скасування результатів голосування за законопроект, проте народні депутати не підтримали жоден з них. Таким чином закон тепер може підписати голова парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.