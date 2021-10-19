Рада разблокировала подписание закона об олигархах

Верховная рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября о принятии проекта закона №5599 об олигархах. Теперь законопроект может быть подписан главой парламента Русланом Стефанчуком и подан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 19 октября 2021 года, которое транслировалось в Youtube .

Претензии к процедуре

Проекты постановлений были поданы в основном депутатами из фракции "Европейская солидарность". Как отмечается пояснительной записке к проекту депутата Олега Синютки, принятие решения "произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной рады Украины", который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.

Депутат напомнил, что во время обсуждения данного вопроса члены фракции "Европейская солидарность" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложений, однако им не дали такой возможности.

Также один проект постановления подали депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Правовая коллизия в законе

К законопроекту есть и другие претензии. В частности, после голосования депутаты обнаружили, что проголосованная версия закона содержит три взаимоисключающие поправки под номером 396, 398, 406. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов. В частности, одна из этих поправок авторства спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должно не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК. Также была проголосована поправка о том, что реестр будет вести Антимонопольный комитет

В то же время представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский заявил, что закон об олигархах передадут на подпись и не будут переголосовывать одну из его статей. По его словам, были проголосованы только предложения комитета. Таким образом, определять статус олигархов будет СНБО, как и настаивал Офис президента.