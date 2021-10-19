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Рада розблокувала підписання закону про олігархів

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 13:33
Рада розблокувала підписання закону про олігархів Фото: Рада розблокувала проект закон про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада відхилила 12 проектів постанов про скасування рішення парламенту від 23 вересня Про прийняття проекту закону №5599 про олігархів. Тепер законопроект може бути підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком і поданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту 19 жовтня 2021 року, яке транслювалося в Youtube.

Претензії до процедури

Проекти постанов були подані в основному депутатами з фракції "Європейська солідарність". Як зазначається пояснювальній записці до проекту депутата Олега Синютки, прийняття рішення "відбулося з грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної ради України", який передбачає, що депутату, який вніс пропозицію або поправку, надається слово для обґрунтування та роз'яснення.

Депутат нагадав, що під час обговорення даного питання члени фракції Єєвропейська солідарність" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз'ясненні внесених пропозицій, однак їм не дали такої можливості.

Також один проект постанови подали депутати з фракції"опозиційна платформа - за життя".

Правова колізія в законі

До законопроекту є й інші претензії. Зокрема, після голосування депутати виявили, що проголосована версія закону містить три взаємовиключні поправки під номером 396, 398, 406. Вони стосуються того, який орган повинен визначати олігархів. Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. Також була проголосована поправка про те, що реєстр буде вести Антимонопольний комітет

Водночас представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів Федір Веніславський заявив, що закон про олігархів передадуть на підпис і не будуть переголосовувати одну з його статей. За його словами, були проголосовані тільки пропозиції Комітету. Таким чином, визначати статус олігархів буде РНБО, як і наполягав Офіс президента.

Нагадаємо, 23 вересня, Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського в цілому підтримали 279 депутатів. Вів засідання перший заступник спікера Ради Руслан Стефанчук, який потім став головою парламенту.

Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів за, у той час як один народний депутат проголосував проти і ще четверо не голосували. Депутатська група "За майбутнє" дала 18 голосів за, один нардеп утримався. Фракція "Голос" підтримала закон 11 голосами, п'ятеро нардепів проголосували проти. Серед позафракційних нардепів шестеро проголосували за закон, п'ятеро проти, ще один утримався. Депутати з інших фракцій або голосували проти, або не голосували.

Варто відзначити, що проекти постанов про скасування результатів голосування зазвичай подаються опозицією і ніколи не знаходять підтримки в Раді. Поки вони не будуть розглянуті, голова Верховної ради не може підписати закон і передати його на підпис президенту.

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