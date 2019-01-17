Рада разблокировала подписание закона о моратории на продажу земли

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон теперь могут подписать глава парламента и президент

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". Документом продолжается мораторий на продажу земли, передает корреспондент РБК-Украина.

За постановления об отмене результатов голосования за документ проголосовали только 81 и 65 нардепов при 226 минимально необходимых.

Таким образом, закон теперь могут подписать глава парламента и президент.

Напомним, глава Рады Андрей Парубий во вторник анонсировал, что парламент может в среду или четверг разблокировать подписание закона о продлении моратория на продажу земли.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 20 декабря 2018 года одобрил законопроект №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". За документ проголосовал 231 парламентарий. Таким образом, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года.

Добавим, ранее Парубий подчеркивал, что 2019 год является заключительным для продления моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.